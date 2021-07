Utero in affitto in Rai – Pro Vita & Famiglia: esposto alla procura (Di lunedì 26 luglio 2021) Utero in affitto alla Rai, Pro Vita & Famiglia: “Pronto esposto alla procura” “È vergognoso e scandaloso che durante la prima puntata del programma tv ‘Amore in quarantena’ andato in onda sabato 24 su Rai 1, sia stata fatta pubblicità alla pratica dell’Utero in affitto. Il servizio pubblico pensa forse di essere al di sopra della legge? Ma lo sa il direttore Stefano Coletta che in Italia la Corte Costituzionale ha dichiarato la maternità surrogata contraria alla ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 luglio 2021)inRai, Pro: “Pronto” “È vergognoso e scandaloso che durante la prima puntata del programma tv ‘Amore in quarantena’ andato in onda sabato 24 su Rai 1, sia stata fatta pubblicitàpratica dell’in. Il servizio pubblico pensa forse di essere al di sopra della legge? Ma lo sa il direttore Stefano Coletta che in Italia la Corte Costituzionale ha dichiarato la maternità surrogata contraria...

