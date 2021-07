Tokyo 2020, nuoto, termina l’avventura di Pilato: l’azzurra non parteciperà alla staffetta (Di lunedì 26 luglio 2021) Benedetta Pilato ha terminato anzitempo la sua avventura ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, dopo la cocente delusione relativa alla gara nei 100 metri rana. Come riportato dall’Ansa, la prodigiosa azzurra tornerà in Italia nel corso della giornata di martedì 27 luglio, dunque non farà parte del team nostrano per quanto concerne le prove in staffette. Pilato, tra i migliori talenti in assoluto nel nuoto internazionale e, naturalmente, in ottica rigorosamente italiana, non sarà più protagonista a Tokyo in questa edizione delle Olimpiadi. Rammarico certamente ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Benedettahato anzitempo la sua avventura ai Giochi Olimpici di, dopo la cocente delusione relativagara nei 100 metri rana. Come riportato dall’Ansa, la prodigiosa azzurra tornerà in Italia nel corso della giornata di martedì 27 luglio, dunque non farà parte del team nostrano per quanto concerne le prove in staffette., tra i migliori talenti in assoluto nelinternazionale e, naturalmente, in ottica rigorosamente italiana, non sarà più protagonista ain questa edizione delle Olimpiadi. Rammarico certamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Windsurf: Camboni in testa dopo sei regate Dopo sei regate Mattia Camboni è al comando nel windsurf (classe RS:X) ai Giochi di Tokyo. L'atleta di Civitavecchia è 8° nella prima prova odierna con vento ancora medio - forte sui 15 nodi, e poi due volte 3° nelle manche successive, con aria scesa a 8 - 10 nodi. I conti ...

Tokyo 2020, Burdisso e Carini in semifinale nei 200 farfalla Buon esordio per Federico Burdisso e Giacomo Carini nei 200 farfalla ai Giochi Olimpici di Tokyo. I due nuotatori azzurri hanno staccato il biglietto per le semifinali rispettivamente con il settimo e il decimo tempo (1.55.14 per il primo, 1.55.33 per il secondo). Miglior tempo per l'...

Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi: dopo i trionfi del nuoto arriva l'argento di Bacosi nello skeet La Stampa Olimpiadi a Tokyo: quanto valgono le medaglie azzurre Tokyo 2020 porterà fortuna all'Italia? Quanto guadagneranno i nostri atleti per ogni medaglia vinta? Olimpiadi Tokyo 2020: edizione sfortunata La trendaduesima edizione delle Olimpiadi si sarebbe ...

Mountain bike, Thomas Pidcock: “È stato un periodo difficile, ma sapevo di essere in forma. Non mi sembra reale” Quattro giorni prima del suo 22esimo compleanno, Thomas Pidcock diventa il più giovane campione olimpico di mountain bike della storia. È un'impresa spettacolare quella di cui si è reso protagonista i ...

