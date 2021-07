STMicroelectronics' Bouskoura plant to use 50% of renewable energy sources by 2022

(Di lunedì 26 luglio 2021) ...(NYSE:STM), a global leader serving customers across the spectrum of electronics applications, announced today that itssite in Morocco will procure 50% of its...

Advertising

DividendProfit : STMicroelectronics, lo stabilimento di Bouskoura userà il 50% di energia da fonti rinnovabili -

Ultime Notizie dalla rete : STMicroelectronics Bouskoura

Borsa Italiana

... installed over a year ago ," noted Fabrice Gomez, General Manager of. " We are proud to call on renewable and local energy sources to help the Company reach its goal of ...... installato più di un anno fa ," ha commentato Fabrice Gomez, direttore generale di. " Siamo orgogliosi di affidarci a fonti di energia rinnovabili e locali per sostenere ...Nell'ambito del piano d'azione diretto al raggiungimento della carbon neutrality entro il 2027, STMicroelectronics ha annunciato che il suo sito di Bouskoura, in Marocco, acquisterà energia per il 50% ...(Teleborsa) - Nell'ambito del suo piano d'azione diretto al raggiungimento della carbon neutrality entro il 2027, STMicroelectronics annuncia che il suo sito di Bouskoura, in Marocco, acquisterà ...