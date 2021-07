Simona Ventura perde la calma e sbotta | “Vi dovete vergognare | pezzenti!”

(Di lunedì 26 luglio 2021)si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram,ndo le staffe: “Viè una delle conduttrici più amate del piccolo schermo e non è difficile capire il motivo del suo successo, visto che durante il corso di questi anni non si è mai nascosta dietro un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

sieteporacci : RT @hiddlestovn: simona ventura quando vincerà il leone d'oro #venezia78 - pigriziamoratti : È un caso di omonimia oppure è quella Simona Ventura? - Giangiology : @ziogregorin_ NON ME NE FREGA NIENTE VOGLIO SAPERE DI SIMONA VENTURA - _predawnchaos : simona ventura alla regia????? adoro la qualità febbrile di tutto questo - hiddlestovn : simona ventura quando vincerà il leone d'oro #venezia78 -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

si sta godendo un periodo di meritato riposo e sui social ha conquistato tutti con le sue foto in costume da bagno. Argomenti trattatiin costume: il ...Con la moglie di Enzo Paolo Turchi aveva partecipato come naufrago della prima edizione de L'Isola dei Famosi targata. Cast Grande Fratello Vip 2021: Soleil Sorge concorrente? La nuova ...Simona Ventura si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram, perdendo le staffe: "Vi dovete vergognare, pezzenti!" ...Parole molto forti quelle pronunciate da Simona Ventura che non resiste alla vista di quanto accaduto e si sfoga parlando con molta rabbia.