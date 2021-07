Sardegna a fuoco, Zampaglione: “Quello che sta succedendo spezza il cuore” (Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA – Anche il leader dei Tiromancino, Federico Zampaglione (foto), interviene sugli incendi che in queste ultime ore stanno martoriando la Sardegna. Ecco le sue parole su Facebook: “Tutta la mia solidarietà agli amici sardi. Quello che sta succedendo spezza il cuore”. E, in un commento, aggiunge: “Un abbraccio forte a tutti”. Sono tanti i personaggi famosi della politica e dello spettacolo che, in un momento così difficile e drammatico per l’isola, le stanno manifestando tutto il proprio affetto: da Simona Ventura a Giuseppe Conte, da Toni Capuozzo a Enrico Letta. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA – Anche il leader dei Tiromancino, Federico(foto), interviene sugli incendi che in queste ultime ore stanno martoriando la. Ecco le sue parole su Facebook: “Tutta la mia solidarietà agli amici sardi.che stail”. E, in un commento, aggiunge: “Un abbraccio forte a tutti”. Sono tanti i personaggi famosi della politica e dello spettacolo che, in un momento così difficile e drammatico per l’isola, le stanno manifestando tutto il proprio affetto: da Simona Ventura a Giuseppe Conte, da Toni Capuozzo a Enrico Letta. L'articolo ...

nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - CagliariCalcio : Le fiamme hanno spazzato via vegetazione, allevamenti, case, vite. Il nostro pensiero oggi è per chi continua a lot… - nicola_pinna : Sto riattraversando ora le strade devastate dagli #incendi che hanno piegato il cuore della #Sardegna: una via cruc… - maolindas : RT @CristinaShonny: Giornata triste per noi sardi. La #Sardegna è in lutto?? Basta guardare queste immagini per farli finire all'ergastolo q… - maolindas : RT @nicola_pinna: Sto riattraversando ora le strade devastate dagli #incendi che hanno piegato il cuore della #Sardegna: una via crucis di… -