Ruggeri saluta l'Atalanta: «Devo tutto a Bergamo e a questa squadra»

Dopo 10 anni Matteo Ruggeri saluta l'Atalanta: il terzino si trasferirà in prestito alla Salernitana Matteo Ruggeri saluta l'Atalanta. Il difensore andrà a giocare in prestito alla Salernitana e ha salutato così su Instagram il club bergamasco. «Sono passati 10 anni dalla prima volta che ho indossato questa maglia, mi sembra ieri quando non mi sembrava vero di poter iniziare a far parte di una società così speciale -si legge – Da quel giorno ho vissuto emozioni indimenticabili che non scorderò mai ma soprattutto ho avuto la fortuna di ...

