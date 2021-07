Rahm e DeChambeau positivi

Advertising

anitaelaura : è il terzo contagiato nel Team Usa, che ieri attraverso il suo medico ha riferito che un centinaio degli oltre seic… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Golf: positivo spagnolo Rahm, il n.1 al mondo: (ANSA) - TOKYO, 25 LUG - C'è un altro caso di posit… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Due golfisti positivi a Tokyo: si tratt… -

Ultime Notizie dalla rete : Rahm DeChambeau

Corriere dello Sport.it

Golf in subbuglio a Tokyo. I test Covid prima del torneo maschile, da giovedì 29 luglio al Kasumigaseki Country Club, hanno dato esito positivo per Jone Bryson. Destino beffardo quanto anomalo perche il 5 giugno era già stato estromesso dal Memorial Tournament prima dell'ultimo giro quando era solidamente al comando. Duro colpo ...Forfait anche per Bryson, anche lui trovato positivo Jonè stato costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il golfista numero 1 nel ranking mondiale è risultato positivo al ...Continua a cambiare il field delle Olimpiadi di Tokyo. Dopo la positività di Jon Rahm, il numero 1 del mondo, arriva quella di Bryson DeChambeau, che era il quarto americano della spedizione a stelle ...C'è un fatto ovvio: il livello di Jorge Campillo non è, e non può essere, quello di Jon Rahm. Ma sarebbe stata una beffa, per la Spagna, non poter portare due golfisti alle Olimpiadi di Tokyo a causa ...