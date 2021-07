Olimpiadi, Skate: sul podio salgono due... bambine. Leal e Nishiya hanno 13 anni! (Di lunedì 26 luglio 2021) Lo Skateboard Street donne di Tokyo 2020 è già nel futuro: sul podio olimpico salgono infatti due bambine, la medaglia d’oro giapponese Momiji Nishiya , tredicenne di Osaka, e quella d’argento, la... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 luglio 2021) Loboard Street donne di Tokyo 2020 è già nel futuro: sulolimpicoinfatti due, la medaglia d’oro giapponese Momiji, tredicenne di Osaka, e quella d’argento, la...

Advertising

Frances51785088 : MI SPIEGATE A COSA SERVE LO SKATE ALLE OLIMPIADI? #Tokyo2020 #skateboarding - Maiosopraosotto : Ecco questo mi fa incazzare! Perché mandate in onda adesso lo skate, quando potevate farlo in diretta 1h fa invece… - alxzayn : raga ma da quando si fa skate alle olimpiadi che figooo #GiochiOlimpici - bricolini : mi fa così strano vedere lo skate alle olimpiadi sembra tutto così assurdo - noiamortaIe : skate nuova disciplina un grande dono che le Olimpiadi mi hanno fatto in un'altra vita ci sono io a gareggiare #skateboarding #Tokyo2020 -