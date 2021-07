Olimpiadi | nuoto | argento e bronzo per l’Italia con la 4×100 stile libero maschile e Martinenghi Tokyo 2020 | il programma odierno | Fabio Basile | originario di Pulsano | cerca la conferma nel judo

(Di lunedì 26 luglio 2021) Non c’è la tarantina Benedetta Pilato in gara oggi per la sfortunatissima prova di ieri ma il suo omologo, ha conquistato la medaglia diolimpica nei 100 rana. Poi è arrivata con Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo la medaglia d’nelladi oggi: in garadi, nel. Medaglia d’oro a Rio de Janeirouna...

...5 km di, 40 in bici e 10 di corsa). La vittoria premia il 27enne Kristian Blummenfelt che, ... Leggi i commenti: tutte le notizie 26 luglio - 05:02Con una bella rimonta in corsia 3, Martina Carraro centra la finale dei 100 rana con il settimo tempo assoluto. La genovese di stanza a Imola tocca nella seconda semifinale in 1'06"50 (31"77) ed ha ...Il quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo chiude in 3’10?11, nuovo record italiano. Tokyo, 26 lug. (LaPresse) – L’Italia si aggiudica la medaglia d’arg ...Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) - La staffetta 4x100 stile libero maschile azzurra per la prima volta nella storia olimpica sale sul secondo gradino del ...