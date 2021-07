Napoli, amichevoli contro Bayern e Wisla Cracovia: dove vederle in tv (Di lunedì 26 luglio 2021) In attesa di partire per il nuovo ritiro di Castel di Sangro (5 - 15 agosto), il Napoli si prende un po' di relax e si prepara ai prossimi due test: il 31 luglio in Germania quello più prestigioso ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 luglio 2021) In attesa di partire per il nuovo ritiro di Castel di Sangro (5 - 15 agosto), ilsi prende un po' di relax e si prepara ai prossimi due test: il 31 luglio in Germania quello più prestigioso ...

Napoli, le amichevoli con Bayern Monaco e Wisla Cracovia in PPV su Sky Dopo l'amichevole con la Pro Vercelli il Napoli di Spalletti prosegue il suo precampionato con la sfida al Bayern Monaco prima e contro il Wisla Cracovi a. Entrambe le amichevoli saranno trasmesse su Sky in pay - per - view su Primafila (...

Napoli, amichevoli con Bayern e Wisla in PPV su Sky Doppio impegno estivo in arrivo per il nuovo Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei sfideranno il Bayern Monaco all’Allianz Arena, il 31 luglio alle ore 16:30, e i polacchi del Wisla Cracovia al He ...

