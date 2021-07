Michael Svoboda confermato al Venezia FC fino al 2024

Advertising

Dalla_SerieA : Svoboda rinnova il contratto fino al 2024 - -

Il contratto del giocatoreè stato confermato. Il difensore austriaco resterà al club arancioneroverde fino al 2024. Lo ha comunicato la società del Venezia FC. Classe 1998,nella sua prima stagione in ...Con questa nota ufficiale il club lagunare ha reso noto il prolungamento difino al 30 giugno 2024 : " Il Venezia FC comunica che è stato rinnovato il contratto del giocatore...VENEZIA - Il Venezia FC in una nota comunica che è stato rinnovato il contratto del giocatore Michael Svoboda. Il difensore austriaco classe 1998, che nella sua prima stagione in arancioneroverde ha d ...Il Venezia continua la sua programmazione in vista del prossimo campionato di Serie A. Dopo gli arrivi di Tessmann, Scnegg, Heymans, Dor Peretz, Pecile, Ebuehi e Jonnson, il club lavora anche sui rinn ...