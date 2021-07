Maria De Filippi sul ddl Zan: “è una questione di civiltà” (Di lunedì 26 luglio 2021) Maria De Filippi è favorevole al ddl Zan: la nota conduttrice ha affermato che si tratta di una questione di civiltà e non deve essere strumentalizzata. Anche Maria De Filippi si è dichiarata favorevole al ddl Zan: in un'intervista a La Stampa la conduttrice di Amici ha dichiarato che l'argomento trattato non deve essere strumentalizzato essendo una questione di civiltà. In questi giorni al Senato si discute l'approvazione del ddl Zan, contro la discriminazione e la violenza basate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 luglio 2021)Deè favorevole al ddl Zan: la nota conduttrice ha affermato che si tratta di unadie non deve essere strumentalizzata. AncheDesi è dichiarata favorevole al ddl Zan: in un'intervista a La Stampa la conduttrice di Amici ha dichiarato che l'argomento trattato non deve essere strumentalizzato essendo unadi. In questi giorni al Senato si discute l'approvazione del ddl Zan, contro la discriminazione e la violenza basate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o ...

