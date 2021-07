Manifestazione “no green pass”, paura per il giornalista (Di lunedì 26 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Manifestazione “no green pass” finisce al centro dell’attenzione per l’aggressione al giornalista di Fanpage. E’ successo tutto nella giornata di sabato quando il giornalista di Fanpage Saverio Tommasi è stato aggredito durante la Manifestazione che si è svolta a Firenze contro il green pass e i vaccini. E’ già la seconda volta che succede, Leggi su youmovies (Di lunedì 26 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.“no” finisce al centro dell’attenzione per l’aggressione aldi Fanpage. E’ successo tutto nella giornata di sabato quando ildi Fanpage Saverio Tommasi è stato aggredito durante lache si è svolta a Firenze contro ile i vaccini. E’ già la seconda volta che succede,

Advertising

mante : Un esempio piccolo ma significativo: qualche centinaia di persone in una manifestazione non autorizzata a Forlì si… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - Open_gol : Il caso del primario di malattie infettive di Novara alla manifestazione contro il Green pass - Poly_09 : RT @Misurelli77: Roma,piazza del Popolo,la manifestazione(non autorizzata) contro il green-pass è guidata da Giuliano Castellino di Forza N… - francobaietti : @fattoquotidiano Roba da pazzi. Vogliono radiare un medico perché ha partecipato ad una manifestazione democratica.… -