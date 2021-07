Lecco: bus a fuoco, riconoscimento Consiglio Regione Lombardia ad autista e animatore (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano, 26 lug. (Adnkronos) - Dopodomani, mercoledì 28 luglio, alle ore 10, in apertura dei lavori del Consiglio regionale della Lombardia, verrà consegnato un riconoscimento a Mauro Mascetti, autista e volontario della Croce Rossa comasca, e a Giovanni Lo Dato, animatore dell'Oratorio di Lipomo, in provincia di Como, che lo scorso 13 luglio misero in salvo 25 ragazzi che viaggiava su un bus. Il mezzo sul quale viaggiavano i ragazzi, diretti a Livigno per una vacanza in un centro estivo, prese fuoco in una gallerai all'altezza di Varenna, in provincia di Lecco. “Salvando ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano, 26 lug. (Adnkronos) - Dopodomani, mercoledì 28 luglio, alle ore 10, in apertura dei lavori delregionale della, verrà consegnato una Mauro Mascetti,e volontario della Croce Rossa comasca, e a Giovanni Lo Dato,dell'Oratorio di Lipomo, in provincia di Como, che lo scorso 13 luglio misero in salvo 25 ragazzi che viaggiava su un bus. Il mezzo sul quale viaggiavano i ragazzi, diretti a Livigno per una vacanza in un centro estivo, presein una gallerai all'altezza di Varenna, in provincia di. “Salvando ...

