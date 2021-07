Lady Kitty Spencer ha sposato Michael Lewis: dentro le nozze della nipote di Lady Diana (Di lunedì 26 luglio 2021) Non un royal wedding, ma di sicuro un matrimonio da fiaba, tenuto segretissimo fino ala fine. Stiamo parlando delle nozze di Lady Kitty Spencer, 30 anni, nipote di Lady Diana, e del magnate sudafricano Michael Lewis, 62. I due si sono sposati in Italia, precisamente a Villa Aldobrandini a Frascati. Lei, socialite e modella, per il sì ha scelto un abito di pizzo a collo alto di ispirazione vittoriana firmato Dolce & Gabbana, ossia dai suoi stilisti preferiti. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 luglio 2021) Non un royal wedding, ma di sicuro un matrimonio da fiaba, tenuto segretissimo fino ala fine. Stiamo parlando delle nozze di Lady Kitty Spencer, 30 anni, nipote di Lady Diana, e del magnate sudafricano Michael Lewis, 62. I due si sono sposati in Italia, precisamente a Villa Aldobrandini a Frascati. Lei, socialite e modella, per il sì ha scelto un abito di pizzo a collo alto di ispirazione vittoriana firmato Dolce & Gabbana, ossia dai suoi stilisti preferiti.

