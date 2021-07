Justin Bieber e Balenciaga: una collaborazione perfetta per la Generazione Z (Di lunedì 26 luglio 2021) Life&People.it Nasce una collaborazione fra Justin Bieber e Balenciaga. Il noto marchio ha scelto come nuovo testimonial il cantante canadese, punto di riferimento della Generazione Z. Il brand ha messo sul mercato per l’occasione un giaccone oversize in pelle nera e pantaloni della tuta abbinati, un paio di sneakers Runner bianche e porpora e un ampio borsone Neo Classic da viaggio con il logo dell’azienda sulla cerniera. Ad occuparsi di questa nuova campagna dallo spiccato sapore urban è la fotografa americana Katy Grannan. Il look sfoggiato dal cantante riflette dunque l’approccio delle nuove ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 26 luglio 2021) Life&People.it Nasce unafra. Il noto marchio ha scelto come nuovo testimonial il cantante canadese, punto di riferimento dellaZ. Il brand ha messo sul mercato per l’occasione un giaccone oversize in pelle nera e pantaloni della tuta abbinati, un paio di sneakers Runner bianche e porpora e un ampio borsone Neo Classic da viaggio con il logo dell’azienda sulla cerniera. Ad occuparsi di questa nuova campagna dallo spiccato sapore urban è la fotografa americana Katy Grannan. Il look sfoggiato dal cantante riflette dunque l’approccio delle nuove ...

Justin Bieber è il testimonial per Balenciaga. Ma molti fan non lo riconoscono Corriere della Sera Justin Bieber è il testimonial per Balenciaga. Ma molti fan non lo riconoscono Il cantante dopo la campagna per l’intimo di Calvin Klein ora è protagonista di quella per la griffe del lusso. Molti però lo hanno scambiato con il rapper svedese Yung Lean ...

