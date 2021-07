Infortunio in baita a Camerata Cornello | 46enne in ospedale con trauma cranico e toracico

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 26 luglio 2021) C’è voluto l’intervento dell’elisoccorso nella prima mattinata di lunedì 26 luglio per trasportare inun uomo di 46 anni precipitato in una zona impervia in via Cespedosio a. Al momento della caduta, la cui dinamica è ancora sconosciuta, l’uomo si trovava in una: l’allarme scattato immediatamente ha attivato la macchina dei soccorsi, con carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino ed elisoccorso. Proprio l’elicottero è stato fondamentale per portare velocemente il personale sanitario in quota: dopo le prime cure prestate sul posto, ilè stato trasportato in codice ...