Incendio ad Albese Non sarebbe doloso

(Di lunedì 26 luglio 2021) Le telecamere interne ed esterne all’azienda non hanno ripreso movimenti sospetti. Il rogo forse causato da una reazione chimica tra i rifiuti depositati nel capannone di cernita. Esclusi fumi nocivi

Advertising

Yogaolic : #Como Albese Con Cassano, incendio nella ditta di rifiuti - Giorno_Como : Albese Con Cassano, incendio nella ditta di rifiuti - Giorno_Como : Albese Con Cassano, incendio nella ditta di rifiuti -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Albese

in azienda: arriva il comunicato dell'azienda Nuova Lario, per rassicurare gli abitanti die dintorni.Ieri sera abbiamo dato conto dell'che ha investito la Nuova Lario dicon Cassano, azienda specializzata nello smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non.Incendio azienda ad Albese con Cassano sabato sera. Oggi il comunicato della Nuova Lario, che rassicura tutti coloro che abitano vicino.Una colonna di fumo nera, densissima, si è alzata in serata dal capannone di una ditta che tratta e smaltisce rifiuti industriali ad Albese con Cassano.L’allarme è scattato poco dopo le 21 di sabato 2 ...