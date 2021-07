Il colpo di mano che rende ancora più fragile la democrazia tunisina (Di lunedì 26 luglio 2021) In piena crisi sanitaria ed economica il presidente Saied ha rimosso il premier e sospeso il parlamento, tra proteste sempre più accese contro il governo, la gestione della pandemia e il partito islamico di maggioranza Ennahda. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 26 luglio 2021) In piena crisi sanitaria ed economica il presidente Saied ha rimosso il premier e sospeso il parlamento, tra proteste sempre più accese contro il governo, la gestione della pandemia e il partito islamico di maggioranza Ennahda. Leggi

Gio_Pigatto : Il colpo di mano arriva a dieci anni esatti dalla Rivoluzione dei gelsomini, la prima primavera araba che poi avreb… - Dark_AsTheNight : Mio articolo in cui spiego che cosa sta succedendo in #Tunisia: dalle #proteste al colpo di mano di #KaisSaied - Trismegisto17 : RT @DiegoDoc3: Salito al governo per un colpo di mano del #rottamatore ha riciclato la #Fornero e #Arcuri. Fossi in #Renzi comincerei a pre… - DiegoDoc3 : Salito al governo per un colpo di mano del #rottamatore ha riciclato la #Fornero e #Arcuri. Fossi in #Renzi comince… - FSgura : @Ragu021268 @tomskiweb pero kufu vale sempre ci sono il maestro conchi l'hai il maestro l'ho conte ed il colpo secr… -