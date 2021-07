I gravi incendi in Sardegna (Di lunedì 26 luglio 2021) Nella provincia di Oristano quasi 1.500 persone hanno dovuto lasciare le proprie case e più di 20mila ettari di terreno sono bruciati Leggi su ilpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Nella provincia di Oristano quasi 1.500 persone hanno dovuto lasciare le proprie case e più di 20mila ettari di terreno sono bruciati

Advertising

RobertoRenga : RT @ilpost: I gravi incendi in Sardegna - salutamincasa : RT @ilpost: I gravi incendi in Sardegna - gemin_steven98 : RT @ilpost: I gravi incendi in Sardegna - ilpost : I gravi incendi in Sardegna - Scrondo72 : RT @pandadaria: Bisogna essere menti malate gravi per appiccare incendi sapendo poi i danni che ne derivano… non meritate la galera.. il fo… -