Giulia Salemi non porta rancore e supera una dura prova d’amore per Pierpaolo (Di lunedì 26 luglio 2021) Giulia Salemi è una donna che non porta rancore. Tanto da superare una difficile prova d’amore solo per la felicità di Pierpaolo Pretelli. Giulia Salemi, durante il corso della sua ultima esperienza del Grande Fratello Vip, è stata spesso criticata dal pubblico del piccolo schermo e non solo. Alcuni telespettatori l’accusano di essersi avvicinata a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 26 luglio 2021)è una donna che non. Tanto dare una difficilesolo per la felicità diPretelli.nte il corso della sua ultima esperienza del Grande Fratello Vip, è stata spesso criticata dal pubblico del piccolo schermo e non solo. Alcuni telespettatori l’accusano di essersi avvicinata a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Radio105 : Un saluto esclusivo a tutti i nostri ascoltatori da Giulia Salemi! Seguici per altri contenuti esclusivi sul… - Radio105 : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sul blue carpet del #GiffoniFilmFestival ?? @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel - VanityFairIt : In esclusiva su Apple Music il backstage del videoclip di «In un'ora», il nuovo tormentone estivo di Shade con la p… - Isabelros28 : RT @dobrevsunicorns: E comunque anche oggi, in un contesto che non conosceva, Giulia Salemi si è mangiata il palco con una padronanza invid… - Novella_2000 : Giulia Salemi a cena con i “suoceri” dopo le polemiche al GF Vip (VIDEO) #prelemi -