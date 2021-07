Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli torneranno a Maratea. Ecco le sue parole (Di lunedì 26 luglio 2021) La brillante Giulia Salemi è stata accolta con affetto ed entusiasmo nella famiglia di Pierpaolo, durante questo weekend nella splendida Maratea si sono concluse le presentazioni ufficiali. Alcune settimane fa i due fidanzatini sono volati a Piacenza dove Giulia ha presentato ufficialmente Pierpaolo alla sua famiglia, dopo mamma Fariba è arrivato il turno di papà Mario e della piccola sorellina Margherita. I due ex gieffini sono super innamorati e condividono ormai grandi e magici momenti tra successi in famiglia e traguardi lavorativi. Dopo aver preso parte al Giffoni nelle scorse ore, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 26 luglio 2021) La brillanteè stata accolta con affetto ed entusiasmo nella famiglia di, durante questo weekend nella splendidasi sono concluse le presentazioni ufficiali. Alcune settimane fa i due fidanzatini sono volati a Piacenza doveha presentato ufficialmentealla sua famiglia, dopo mamma Fariba è arrivato il turno di papà Mario e della piccola sorellina Margherita. I due ex gieffini sono super innamorati e condividono ormai grandi e magici momenti tra successi in famiglia e traguardi lavorativi. Dopo aver preso parte al Giffoni nelle scorse ore, ...

Advertising

Radio105 : Un saluto esclusivo a tutti i nostri ascoltatori da Giulia Salemi! Seguici per altri contenuti esclusivi sul… - Radio105 : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sul blue carpet del #GiffoniFilmFestival ?? @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel - VanityFairIt : In esclusiva su Apple Music il backstage del videoclip di «In un'ora», il nuovo tormentone estivo di Shade con la p… - robertomanzi9 : In qualsiasi occasione è presente scoppia la bellezza la simpatia e sul palco da il meglio di se' è un'animale da p… - allesword : RT @FlightInsane: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, un weekend in famiglia a Maratea per i Prelemi -