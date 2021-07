Galeone | «Juve | servirebbe Jorginho Atalanta | un errore perdere Romero»

(Di lunedì 26 luglio 2021) Giovanniha parlato della Serie A e della situazione dellantus di Allegri: ecco le sue dichiarazioni Giovanniha parlato a La Gazzetta dello Sport. MERCATO E SCUDETTO – «Sul mercato l’unica squadra che per ora si muove bene e con chiarezza è il Milan. Dobbiamo aspettare gli sviluppi di acquisti e cessioni, ma in pole position mettoe Inter, con laleggermente davanti. Se lantus comprasse Locatelli e, vincerebbe lo scudetto con la sigaretta in bocca perché quei due assieme a Rabiot formerebbero un centrocampo eccezionale. ...

Advertising

misorecordsuk : Serie A, intervista a Giovanni Galeone: 'Juve e Inter ancora davanti' #Juve #Juventus - ReTwitStorm_ita : #Galeone e la Juve di #Allegri: 'Con #Locatelli e #Jorginho #Vincerebbe con la #Sigaretta in #Bocca. Servono 3 colp… - junews24com : Galeone: «Se comprano questi tre giocatori, Allegri vince con la sigaretta in bocca» - - MondoBN : GALEONE: “La Juve vincerebbe lo scudetto se…” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Il 'maestro' Galeone fa le carte al prossimo campionato: 'Sarà ancora Inter-Juve là davanti, ma ad Allegri servono 3 gioca… -

Ultime Notizie dalla rete : Galeone Juve

Commenta per primo Giovanni, mentore di Massimiamo Allegri , allenatore della Juventus , parla a la Gazzetta dello ... ma in pole position mettoe Inter, con laleggermente davanti. ...... all'Udinese tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007, ma la frequentazione tra i due risale ai tempi del Pescara, in cui Max giocava eallenava. Segui tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ...L’ex allenatore si sofferma sulla Dea e sulle ‘sorelle’ del campionato di Serie A “Se cederà Romero, un difensore che fa sua ogni palla per aria, l’Atalanta faticherà a trovare un sostituto all’altezz ...Ancora poco meno di un mese all'inizio della Serie A, le squadre lavorano per farsi trovare pronte. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'ex allenatore e ...