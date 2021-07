Francia, il Senato approva l'estensione del pass con modifiche (Di lunedì 26 luglio 2021) Il pass sanitario anti - Covid è stato adottato in via definitiva da deputati e Senatori francesi arrivati a un compromesso su un testo considerato controverso, così come auspicato dal presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilsanitario anti - Covid è stato adottato in via definitiva da deputati eri francesi arrivati a un compromesso su un testo considerato controverso, così come auspicato dal presidente ...

Advertising

grancetto : RT @liliaragnar: #Francia: arriva il via libera finale Il Senato, 'attenua' di poco le regole. E #Macron: 'Vaccinatevi' Stavolta la guerra… - Bobbio65M : RT @liliaragnar: #Francia: arriva il via libera finale Il Senato, 'attenua' di poco le regole. E #Macron: 'Vaccinatevi' Stavolta la guerra… - Nadia59677359 : RT @Mauro51527007: @alifeina_bag E comunque È ESATTAMENYE IL CONTRARIO di quanto sopra riportato: '20 ore fa in Francia il senato ha approv… - ale_attardo : RT @liliaragnar: #Francia: arriva il via libera finale Il Senato, 'attenua' di poco le regole. E #Macron: 'Vaccinatevi' Stavolta la guerra… - AvinoLoredana : RT @Mauro51527007: @alifeina_bag E comunque È ESATTAMENYE IL CONTRARIO di quanto sopra riportato: '20 ore fa in Francia il senato ha approv… -