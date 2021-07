Fiorentina, Sottil: «Il calcio una ragione di vita. Pronto per questa stagione» (Di lunedì 26 luglio 2021) Riccardo Sottil, giovane esterno viola, è stato intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina: le sue parole calcio – «Il calcio per me è ragione di vita. Da piccolo, mio padre giocava a calcio, una vita in Serie A, adesso fa l’allenatore. Quindi sono nato già nella culla col pallone. I primi regali dai miei zii o nonni sono sempre stati palloni. Però quello che dico sempre anche ai miei amici è: ‘Il calcio è DNA, però va sviluppato con il lavoro’. Il talento te lo da madre natura, ma non devono mancare costanza e attitudine al ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Riccardo, giovane esterno viola, è stato intervistato dai canali ufficiali della: le sue parole– «Ilper me èdi. Da piccolo, mio padre giocava a, unain Serie A, adesso fa l’allenatore. Quindi sono nato già nella culla col pallone. I primi regali dai miei zii o nonni sono sempre stati palloni. Però quello che dico sempre anche ai miei amici è: ‘Ilè DNA, però va sviluppato con il lavoro’. Il talento te lo da madre natura, ma non devono mancare costanza e attitudine al ...

