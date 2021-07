F1 2021: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ trascorso un’anno circa dall’ultima volta che vi abbiamo parlato di F1 2020, ultimo capitolo della serie distribuito da Koch Media, ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di F1 2021, distribuito per la prima volta da EA a distanza di diversi anni, il passaggio non ha segnato solo la modifica del distributore ma anche molte caratteristiche del titolo che vi riportiamo a seguire. Partiamo dalla principale novità introdotta in gioco, anche se in passato era già presente in forma embrionale, vale a dire il Pass Stagionale, il quale come in molti free to play permette di salire di livello e sbloccare ricompense. F1 2021 non è ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ trascorso un’anno circa dall’ultima volta che vi abbiamo parlato di F1 2020, ultimo capitolo della serie distribuito da Koch Media, ed oggi vogliamo condividere con voi ladi F1, distribuito per la prima volta da EA a distanza di diversi anni, il passaggio non ha segnato solo la modifica del distributore ma anche molte caratteristiche del titolo che vi riportiamo a seguire. Partiamo dalla principale novità introdotta in gioco, anche se in passato era già presente in forma embrionale, vale a dire il Pass Stagionale, il quale come in molti free to play permette di salire di livello e sbloccare ricompense. F1non è ...

