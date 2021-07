È stato fermato il fronte di fuoco che ha devastato l'Oristanese (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - Si ferma dopo 48 ore in Sardegna l'avanzata del grande incendio che da sabato mattina sta devastando i territori del Montiferru, della Planargia e del Marghine, fra l'Oristanese e il Nuorese. Il sindaco di Scano Montiferro, Antonio Flore, ha annunciato che il fronte del fuoco vicino al suo paese e nella zona confinante col Monte Sant'Antonio + stato messo sotto controllo. "Certo la situazione resta sempre molto precaria", precisa il primo cittadino del paese dal quale ieri sono stati evacuate per precauzione 400 persone, "perché possono esserci ripartenze da un momento all'altro". Quello tra Scano, Sindia e Sagama ... Leggi su agi (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - Si ferma dopo 48 ore in Sardegna l'avanzata del grande incendio che da sabato mattina sta devastando i territori del Montiferru, della Planargia e del Marghine, fra l'e il Nuorese. Il sindaco di Scano Montiferro, Antonio Flore, ha annunciato che ildelvicino al suo paese e nella zona confinante col Monte Sant'Antonio +messo sotto controllo. "Certo la situazione resta sempre molto precaria", precisa il primo cittadino del paese dal quale ieri sono stati evacuate per precauzione 400 persone, "perché possono esserci ripartenze da un momento all'altro". Quello tra Scano, Sindia e Sagama ...

Advertising

SirDistruggere : Salvini ci fa sapere che l'uomo ucciso a #Voghera era stato fermato anche per atti osceni in luogo pubblico, inform… - MetaErmal : @Orobriele Hai beccato il multietnico sbagliato! Mio bisnonno era turco, mio nonno montenegrino, io sono albanese,… - 19cecilia06 : RT @YuriRutigliano: @silviadolphin Maledetti poteri forti. Io sono stato fermato in tangenziale, perché al volante c'era mio figlio di sett… - IncursioniVi : Guido Olimpio <<Questa volta lo hanno fermato in tempo. Tres Genco, 21 anni, di Hillsboro (Ohio), voleva compiere u… - fairysewoon : @jjakedior (premetto che non vivo in Sardegna ma i miei parenti sì) abbiamo saputo dai vicini che il fuoco si è fe… -

Ultime Notizie dalla rete : stato fermato È stato fermato il fronte di fuoco che ha devastato l'Oristanese ...che il fronte del fuoco vicino al suo paese e nella zona confinante col Monte Sant'Antonio + stato ... L'emergenza non è finita, il fuoco non si è fermato e i luoghi vanno messi in sicurezza, bonificati. ...

Arrestato a Genova l'omicida del ragazzo ucciso in via del Gazometro stato arrestato a Genova il presunto responsabile dell'uccisione di un giovane cittadino albanese, ... Il fermato è un un giovane connazionale di 19 anni, incensurato e con regolare permesso di soggiorno.

Forte dei Marmi: strappa il Rolex a donna in auto, arrestato 40enne rapinatore La Repubblica Firenze.it Wall Street non si ferma; continua uptrend delle borse USA MERCATO AZIONARIOSettimana di borsa dalla doppia faccia quella vista sui mercati azionari internazionali, con la prima seduta del lunedì che non ha certo rappresentato un buon viatico per il resto del ...

Colli Albani, accoltella il socio della compagna in strada: arrestato E’ accaduto accanto a uno degli accessi della stazione metro. Il 49enne finito in manette è intervenuto nel corso di una lite fra la donna e la vittima 48enne, grave in ospedale, che gestiscono insiem ...

...che il fronte del fuoco vicino al suo paese e nella zona confinante col Monte Sant'Antonio +... L'emergenza non è finita, il fuoco non si èe i luoghi vanno messi in sicurezza, bonificati. ...arrestato a Genova il presunto responsabile dell'uccisione di un giovane cittadino albanese, ... Ilè un un giovane connazionale di 19 anni, incensurato e con regolare permesso di soggiorno.MERCATO AZIONARIOSettimana di borsa dalla doppia faccia quella vista sui mercati azionari internazionali, con la prima seduta del lunedì che non ha certo rappresentato un buon viatico per il resto del ...E’ accaduto accanto a uno degli accessi della stazione metro. Il 49enne finito in manette è intervenuto nel corso di una lite fra la donna e la vittima 48enne, grave in ospedale, che gestiscono insiem ...