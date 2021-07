Draghi “Contro la fame servono più fondi da governi e banche” (Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La crisi sanitaria ha generato una crisi alimentare. Abbiamo assunto impegni per garantire che i vaccini siano disponibili per i più poveri del mondo. Dobbiamo agire con la stessa determinazione per migliorare l'accesso ad una quantità adeguata di approvvigionamenti alimentari”. Così il premier Mario Draghi, nel suo intervento al pre-vertice della Fao. “Abbiamo bisogno di maggiori finanziamenti da parte dei governi e delle banche di sviluppo, al fine di ridurre i rischi per gli investitori nel settore agricolo e di migliorare l'accesso al credito, soprattutto da parte dei piccoli agricoltori. E' questo il tema del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La crisi sanitaria ha generato una crisi alimentare. Abbiamo assunto impegni per garantire che i vaccini siano disponibili per i più poveri del mondo. Dobbiamo agire con la stessa determinazione per migliorare l'accesso ad una quantità adeguata di approvvigionamenti alimentari”. Così il premier Mario, nel suo intervento al pre-vertice della Fao. “Abbiamo bisogno di maggiori finanziamenti da parte deie delledi sviluppo, al fine di ridurre i rischi per gli investitori nel settore agricolo e di migliorare l'accesso al credito, soprattutto da parte dei piccoli agricoltori. E' questo il tema del ...

Advertising

riotta : Caro Presidente @GiuseppeConteIT il Fatto vuol prenderla in ostaggio e usarla come testa di turco contro #Draghi .… - ilriformista : Gli insulti di Travaglio a Draghi dal palco della festa di Articolo1-Mdp, il partito del ministro Speranza - lucianonobili : «Il Pd deve capire se vuole stare dalla parte di #Draghi o contro Draghi. Sarò diretto: siamo di fronte a un bivio,… - pvsassone : RT @velo_di_maia: #Speranza, sia pure con un certo ritardo, si è dissociato dalle porcherie vomitate da #Travaglio contro #Draghi alla fes… - Chiara58015306 : RT @BarillariDav: Vi aspetto tutti in Piazza del Popolo a Roma, mercoledì 28 luglio, dalle 17.30 alle 19.00 per firmare la querela contro i… -