Deve essere reintegrato e risarcito il dipendente licenziato dall’ex Ilva per un post su Facebook. Aveva invitato tutti a guardare una serie sull’inquinamento industriale (Di lunedì 26 luglio 2021) Il licenziamento è da annullare e per questo Riccardo Cristello, il dipendente licenziato dall’ex Ilva alcuni mesi fa a seguito di un post su Facebook, Deve essere reintegrato. Questa la conclusione a cui è arrivato il giudice del Tribunale di Taranto, Giovanni De Palma, che oltre alla reintegrazione di Cristello nel posto di lavoro “occupato fino alla data del licenziamento”, gli ha riconosciuto anche “il risarcimento del danno mediante il pagamento in favore del Cristello di un’indennità pari alla retribuzione globale di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 luglio 2021) Il licenziamento è da annullare e per questo Riccardo Cristello, ilalcuni mesi fa a seguito di unsu. Questa la conclusione a cui è arrivato il giudice del Tribunale di Taranto, Giovanni De Palma, che oltre alla reintegrazione di Cristello nelo di lavoro “occupato fino alla data del licenziamento”, gli ha riconosciuto anche “il risarcimento del danno mediante il pagamento in favore del Cristello di un’indennità pari alla retribuzione globale di ...

