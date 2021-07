Dead Space Remake è un miracolo da non dare per scontato – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 26 luglio 2021)è unda nonper: facciamo in modo che la serie non muoia una seconda volta..tornerà. L’annuncio era già nell’aria da qualche tempo, tra rumor e l’improvvisa riattivazione dell’account YouTube dedicato al gioco, ma averlo visto con i nostri occhi fa ovviamente tutt’altro effetto. Per molti appassionati si è trattata di una fantastica notizia, che ha probabilmente spinto molti ad affermare “Era ora!”. Un gioco di qualità di questo tipo, penseranno molti, ci ha messo pure fin troppo tempo per tornare. In ...

Durante un'intervista, EA Motive ha dichiarato che il remake diavrà una serie di opzioni di accessibilità in modo da aprire il franchise ad un pubblico più ampio. Secondo quanto riferito dal direttore creativo Roman Campos - Oriola , molte cose sono ...L' EA Play Live 2021 ha portato con sé la notizia che tanti attendevano da tempo, ovvero il ritorno della seriecon un remake del primo capitolo che sembra promettere molto bene sin dal suo trailer di esordio. Nel corso degli ultimi giorni sono emerse diverse informazioni che ci permettono di ...Dead Space Remake è un miracolo da non dare per scontato: facciamo in modo che la serie non muoia una seconda volta.. Dead Space tornerà. L'annuncio era già nell'aria da qualche tempo, tra rumor e ...A distanza di una settimana circa dall'annuncio, arrivano quest'oggi nuovi dettagli per Dead Space Remake. In un recente intervento il Creative Director ...