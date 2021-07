De Nicola: "Demme, i tempi di recupero" (Di lunedì 26 luglio 2021) Alfonso De Nicola, ex medico azzurro, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare dell'infortunio di Diego Demme: "Se Demme dovesse operarsi, i tempi di recupero si allungherebbero. Ma se guarisse senza operazione, Diego può tornare dopo la sosta di settembre" Leggi su spazionapoli (Di lunedì 26 luglio 2021) Alfonso De, ex medico azzurro, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare dell'infortunio di Diego: "Sedovesse operarsi, idisi allungherebbero. Ma se guarisse senza operazione, Diego può tornare dopo la sosta di settembre"

