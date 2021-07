Covid. Ciriani (FdI), sostegno a campagna vaccinale ma obbligo green pass errore (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Sin dall’inizio Fratelli d’Italia è favorevole alla campagna vaccinale, ma riteniamo sbagliato introdurre in piena estate un green pass obbligatorio che danneggia il turismo che si sta riprendendo dopo un anno di crisi devastante”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, al Tg2. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Sin dall’inizio Fratelli d’Italia è favorevole alla, ma riteniamo sbagliato introdurre in piena estate unobbligatorio che danneggia il turismo che si sta riprendendo dopo un anno di crisi devastante”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca, al Tg2. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

vocedelpatriota : Covid. Ciriani (FdI): sostegno a campagna vaccinale ma green pass obbligatorio è sbagliato - TV7Benevento : Covid. Ciriani (FdI), sostegno a campagna vaccinale ma obbligo green pass errore... - AgenziaASI : Covid. Ciriani (FdI): sinistra impedisce discussione su come affrontare pandemia - manu_etoile : RT @vocedelpatriota: Covid. Ciriani (FdI): sinistra impedisce discussione su come affrontare pandemia - MariMario1 : RT @vocedelpatriota: Covid. Ciriani (FdI): sinistra impedisce discussione su come affrontare pandemia -