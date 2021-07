Con Techetecheté Rai1 mette gli ascolti in freezer (assieme alla nonna) (Di lunedì 26 luglio 2021) ascolti Tv 25 luglio 2021. In prima serata su Rai 1 Il film Metti la nonna in freezer con la coppia De Luigi - Leone è stato visto da una media di 2.576.000 telespettatori, pari 16% di share. Su ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021)Tv 25 luglio 2021. In prima serata su Rai 1 Il film Metti laincon la coppia De Luigi - Leone è stato visto da una media di 2.576.000 telespettatori, pari 16% di share. Su ...

I programmi in tv oggi, 26 luglio 2021: Temptation Island e film L'unico modo è sposare un estraneo prima di convolare a nozze con il fidanzato. TELEFILM Su Rai 4 dalle 21.20 Stargirl. La studentessa liceale Courtney Whitmore riceve una inaspettata eredità e ...

