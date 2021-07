(Di lunedì 26 luglio 2021) Ha molto mercato l'esterno algerino delAdam Ounas. Da giorni si registra il forte interesse del Monza, ma nelle ultime ore sembra spuntata un'altra pretendente. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, ilsta temporeggiando per quanto riguarda l'affare Messias. Nei giorni scorsi si èparlato di un possibile arrivo di Pjaca dalla Juventus, che chiuderebbe definitivamente la pista che porta al brasiliano del Crotone. I granata stanno seguendoAdam Ounas, che difficilmente rimarrà ale dalla cui cessione De Laurentiis cercherà di monetizzare il più ...

Advertising

beppe_grillo : Lo straordinario lavoro della nostra #ChiaraAppendino sarà difeso e portato avanti da #ValentinaSganga, la nostra c… - ZZiliani : Dunque, sono passati 10 giorni dal trionfo a #EURO2020 ma questa gran voglia della #Juventus di rinnovare il contra… - Spazio_Napoli : C'è anche il Torino su un attaccante del Napoli - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Gazzetta – Ounas, sondaggio del Torino: anche il Monza ci pensa: Gazzet… - giuliadematteo : “Per costruire i progetti su Torino bisogna guardare in basso, pensare alle future generazioni: se i giovani sono f… -

Ultime Notizie dalla rete : anche Torino

La Repubblica

...del ladro morto nell'incidente aL'inseguimento è iniziato all'Area 12 Shopping Center di strada Altessano . L'uomo era alla guida di una Volkswagen Lupo che aveva rubato. Con luiun ...Calciomercato Juventus/ Ronaldo è arrivato a! Niente Liverpool per Chiesa CALCIOMERCATO ... Tra gli elementi accostati ai bianconeri figurail nome di Dusan Vlahovic , ventunenne di ...Dopo l'arrivo ieri sera a Torino, il portoghese, alle 8.30 ... Al momento non è dato sapere se chiuderà anche la stagione alla Juventus. Se non dovessero esserci delle novità importanti sul fronte ...Il Torino questa mattina torna ad allenarsi dopo la mezza giornata di ieri di riposo post seconda amichevole, al mattino però mister Juric aveva fatto svolgere un programma di lavoro ...