Borghi (Lega): "Draghi sbaglia e dice il falso. Green Pass contro l'Ue" (Di lunedì 26 luglio 2021) "Sono affari miei, se insiste con questa domanda butto giù il telefono". Risponde così il leghista Claudio Borghi, deputato ed ex presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio, alla domanda di Affaritaliani.it se si sia vaccinato contro il Covid-19. Poi, parlando del Decreto che introduce il Green Pass, l'esponente del Carroccio parla di "gravissimo errore di... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 26 luglio 2021) "Sono affari miei, se insiste con questa domanda butto giù il telefono". Risponde così il leghista Claudio, deputato ed ex presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio, alla domanda di Affaritaliani.it se si sia vaccinatoil Covid-19. Poi, parlando del Decreto che introduce il, l'esponente del Carroccio parla di "gravissimo errore di... Segui su affaritaliani.it

Advertising

borghi_claudio : Intanto grazie alla Lega di Arcore e alla brava @soleadest per la giornata di oggi. Tornare a parlare con la gente… - borghi_claudio : Dalle 10,30 circa sarò al banchetto Lega di Arcore (Largo Vela) per il #referendumgiustizia e per salutarci. Vi aspetto. - borghi_claudio : @OrlandoChicconi @f_philippot Non la seguo. Un Parlamentare non entra e non esce da una maggioranza. Vota ogni prov… - giustoperf : @borghi_claudio @byoblu @barbarab1974 Prevista già ulteriore stretta sul #greenpass . Che farà la Lega? Chi lo sa.... - FrancaAmato1 : @borghi_claudio @byoblu @barbarab1974 Ci si può collegare? Perché avrei una domanda da farle. Per la precisione, ch… -