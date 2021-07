Babylon' s Fall di PlatinumGames ha finalmente una data per la closed beta

(Di lunedì 26 luglio 2021) La prima fase deltest di'ssi terrà il 29 luglio in Giappone, il 5 agosto in Nord America e il 12 agosto in Europa, hanno annunciato il publisher Square Enix e lo sviluppatore. Come precedentemente annunciato, la fase uno si terrà su PC tramite Steam. La fase due, che non ha ancora una, aggiungerà PlayStation 4 e la fase tre aggiungerà PlayStation 5. La fase uno si concentrerà sugli aspetti fondamentali del gioco online, incluso il download e l'installazione del client della versione Steam, sulla registrazione e autenticazione dell'account e sui ...

Il nuovo action - RPG dalla forte componente multiplayer di Square Enix e Platinum Games , vale a dire's( qui la nostra anteprima del gioco), sarà finalmente giocabile tramite la sua prima Beta Chiusa tra poche settimane. Il team di sviluppo ha annunciato un primo test a numero limitato ...Durante l'E3 2021 abbiamo rivisto'stra i tanti e, diciamolo con tranquillità, non è minimamente all'altezza di ciò che ci aspettiamo da uno studio come questo. Tralasciando l'aspetto ...Gli sviluppatori di casa Platinum Games hanno confermato che presto sarà possibile provare la versione Beta di Babylon's Fall su PC e console.Si tratta ancora di una prima fase di beta chiusa, divisa in tre sezioni a seconda dell’area geografica di appartenenza: in Giappone andrà in scena il … | Notizie giochi PlayStation 4Read More. Advert ...