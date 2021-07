Variante Delta, l'indiscrezione: "A chi servirà la terza dose di Pfizer e Moderna". Drammatico ribaltone (Di domenica 25 luglio 2021) Brusco cambio di scenario nella lotta al Coronavirus. L'ombra della Variante Delta si ormai allungata sugli Stati Uniti e secondo quanto risulta al New York Times da fonti vicine al governo l'amministrazione democratica guidata dal presidente Joe Biden starebbe valutando l'ipotesi di sottoporre al terzo richiamo di vaccini Pfizer e Moderna i cittadini che hanno superato i 65 anni di età e le cui condizioni di salute risultano precarie o fragili. L'indiscrezione del prestigioso quotidiano americano è clamorosa per due motivi: innanzitutto, smentisce pesantemente quanto affermato dalle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Brusco cambio di scenario nella lotta al Coronavirus. L'ombra dellasi ormai allungata sugli Stati Uniti e secondo quanto risulta al New York Times da fonti vicine al governo l'amministrazione democratica guidata dal presidente Joe Biden starebbe valutando l'ipotesi di sottoporre al terzo richiamo di vaccinii cittadini che hanno superato i 65 anni di età e le cui condizioni di salute risultano precarie o fragili. L'del prestigioso quotidiano americano è clamorosa per due motivi: innanzitutto, smentisce pesantemente quanto affermato dalle ...

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini sono efficaci contro la variante delta? La risposta breve è sì, ma la spiegazione più completa (che non… - repubblica : Green Pass, la rivolta de medici: 'Folle concederlo con una sola dose. Favorisce la variante Delta' - istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'circolazione #variante #delta in aumento in Italia, ormai prevalente; crescono i casi in a… - Mauro51527007 : @caruso_pascoski Nessuna offesa. Ma la tesi Ricciardi contrasta con la prevalente visione scientif.: varianti lega… - JVerbum : @Se23rex Vaccini, Brusaferro: 'Sono efficaci anche sulla variante Delta'.Brunetta: li renderei obbligatori al front… -