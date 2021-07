Superbike | Toprak Razgatlioglu | “Il contatto al via con Gerloff? Il suo è un grosso errore…”

(Di domenica 25 luglio 2021) Il via di Gara 2 del Gran Premio di Olanda 2021 disul tracciato di Assen è stato ricco di colpi di scena dato che Garrett(GRT Yamaha WorldSBK Team) in curva 1 si è toccato con(Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK) mettendo così fine alla gara del turco che, dopo il round di Donington, aveva preso il comando della classifica, e invece ora si ritrova di nuovo a 37 punti di distanza dal solito Jonathan Rea. Lo statunitense è stato poi penalizzato con un ride-through per aver causato questo incidente, quindi ha completato la sua domenica “horribilis” finendo nella ghiaia del tracciato ...

Advertising

infoitsport : Superbike, Toprak-Gerloff animi tesi: l’intervento di Rea e Redding - corsedimoto : SUPERBIKE - Gara-2 di #Superbike ad #Assen segnata dall'incidente tra #Gerloff e #Razgatlioglu in curva 1. Il comme… - TW_Bruce_Wayne : @DarkLadyMouse Esatto! - FormulaPassion : #WSBK: #Razgatlioglu attacca #Gerloff - FormulaPassion : #WSBK | Nella sua Assen, Jonathan Rea ha fatto en-plein e si è ripreso la vetta nel Mondiale piloti Superbike… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbike Toprak

Nella fase finale della gara il suo passo non sembrava più incisivo e nell'ultimo giro, dovendo arrendersi all'attacco diRazgatlioglu (Yamaha) e Andrea Locatelli (Yamaha), che sono stati ...Scenario da copione cinematografico ad Assen , in una domenica diricca di colpi di scena sia in Superpole Race che soprattutto in Gara 2 . Nella corsa ...Razgatlioglu e Andrea ...Il via di Gara 2 del Gran Premio di Olanda 2021 di Superbike sul tracciato di Assen è stato ricco di colpi di scena dato che Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team) in curva 1 si è toccato con Topr ...In Superbike tiene banco il gravissimo errore di Garrett Gerloff, che fresco di rinnovo con Yamaha ha steso al via del Gp di Assen il compagno di scuderia Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco, che ha ...