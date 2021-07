Rosa Di Grazia dimentica Deddy con un ex tronista: le prove su Instagram (Di domenica 25 luglio 2021) Rosa Di Grazia, l’ex allieva della scuola di Amici, è tornata a far parlare di sé. La vita sentimentale della ballerina, sin dall’ingresso nel talent show di Maria De Filippi, ha infiammato le pagine di gossip. E adesso pare che dopo la rottura con Deddy, il cantante di cui si era innamorata tra i banchi della scuola, abbia ritrovato il sorriso accanto a un altro ragazzo. Solo qualche settimana fa la giovane ballerina aveva svelato perché la storia non fosse continuata dopo Amici: dopo le voci sempre più insistenti sulla fine della loro love story, alla fine aveva ceduto, rispondendo alle domande dei fan più curiosi. Che qualcosa si fosse ... Leggi su dilei (Di domenica 25 luglio 2021)Di, l’ex allieva della scuola di Amici, è tornata a far parlare di sé. La vita sentimentale della ballerina, sin dall’ingresso nel talent show di Maria De Filippi, ha infiammato le pagine di gossip. E adesso pare che dopo la rottura con, il cantante di cui si era innamorata tra i banchi della scuola, abbia ritrovato il sorriso accanto a un altro ragazzo. Solo qualche settimana fa la giovane ballerina aveva svelato perché la storia non fosse continuata dopo Amici: dopo le voci sempre più insistenti sulla fine della loro love story, alla fine aveva ceduto, rispondendo alle domande dei fan più curiosi. Che qualcosa si fosse ...

