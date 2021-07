Rogo nell' Oristanese | centinaia di persone evacuate a Scano Montiferro

(Di domenica 25 luglio 2021) commenta Ancora non domati gli incendi divampati, in Sardegna.disono stateanche nel paese. Il sindaco Antonio Flore ha disposto un centro ...

Ultime Notizie dalla rete : Rogo nell

Il direttore generale della Protezione Civile sarda, Antonio Belloi, rende noto: 'Un'altra giornata impegnativa: abbiamo tutti gli 11 mezzi aerei in volo per la Sardegna, molti dei quali sul...commenta Ancora non domati gli incendi divampati'Oristanese, in Sardegna. Centinaia di persone sono state evacuate anche nel paese Scano Montiferro. Il sindaco Antonio Flore ha disposto un centro di raccolta nella palestra comunale. Intanto il ...Isola nella morsa del fuoco, il governatore della Regione Sardegna Christian Solinas prende le contromisure per affrontare quello che definisce un “momento drammatico”. Il presidente della giunta regi ...Dalla Siberia all'Alaska, dalla Columbia britannica, in Canada, all'Oregon, enormi incendi stanno devastando ettari di foreste, conseguenza del riscaldamento globale del pianeta.