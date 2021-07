Ragazze lesbiche insultate in spiaggia | flash mob di solidarietà a Miseno

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sabato pomeriggio aè andato in scena unmob per manifestarealle dueche, la scorsa settimana, sono state aggredite verbalmente e fisicamente per il solo fatto di essere lì come coppia. In piazza le associazioni ‘Alfi Napoli Le Maree’, Atn – Associazione transessuale Napoli, Antinoo Arcigay Napoli, PRIDE Vesuvio Rainbow, Pochos Napoli, Agedo Napoli, Famiglie Arcobaleno in Campania. A denunciare la folle discriminazione furono il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker radiofonico Gianni ...