Papa Francesco: nonni e anziani non sono avanzi, né scarti da buttare (Di domenica 25 luglio 2021) commenta 'I nonni e gli anziani non sono degli avanzi di vita, degli scarti da buttare'. Lo dice Papa Francesco nell'omelia della messa della Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani, letta dall'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 luglio 2021) commenta 'Ie glinondeglidi vita, deglida'. Lo dicenell'omelia della messa della Giornata Mondiale deie degli, letta dall'...

