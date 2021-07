LIVE Francia-Usa 47-52, Olimpiadi basket in DIRETTA: Tatum riporta i suoi a +5 con una tripla a metà terzo quarto (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-56 DE COLO DA TRE! +3 Francia, 1’15” sul cronometro del terzo quarto. 56-56 Appoggio al tabellone di Holiday, parità. 56-54 1/2 per Nando De Colo in lunetta. 55-54 tripla DI DE COLO! La Francia mette la testa avanti con 2’33” da giocare nel terzo quarto. 52-54 Due liberi di Tatum riportano avanti Team USA. 52-52 Dentro il libero aggiuntivo, parità a 3’43” dalla fine del terzo quarto. 51-52 POIRIER! Canestro con il fallo subito ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59-56 DE COLO DA TRE! +3, 1’15” sul cronometro del. 56-56 Appoggio al tabellone di Holiday, parità. 56-54 1/2 per Nando De Colo in lunetta. 55-54DI DE COLO! Lamette la testa avanti con 2’33” da giocare nel. 52-54 Due liberi dino avanti Team USA. 52-52 Dentro il libero aggiuntivo, parità a 3’43” dalla fine del. 51-52 POIRIER! Canestro con il fallo subito ...

andreastoolbox : NBA, palla a due per Team USA a Tokyo: l'esordio contro la Francia. SEGUI IL LIVE | Sky Sport… - sportli26181512 : NBA, palla a due per Team USA a Tokyo: l'esordio contro la Francia. SEGUI IL LIVE: Con i tre finalisti (Booker, Mid… - zazoomblog : LIVE Francia-Usa Olimpiadi basket in DIRETTA: debutta il Dream Team con Kevin Durant! - #Francia-Usa #Olimpiadi… - MaxxGhe : RT @MaxxGhe: 24/07/1988. All'Espace Richter di Montpellier, in Francia, sono di scena i PINK FLOYD. Pink Floyd - Live Montpellier, France -… - MaxxGhe : 24/07/1988. All'Espace Richter di Montpellier, in Francia, sono di scena i PINK FLOYD. Pink Floyd - Live Montpellie… -