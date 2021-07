L' istituto superiore di sanità | ' La maggior parte dei casi di contagio tra i non vaccinati'

(Di domenica 25 luglio 2021) DeiCovid - 19 segnalati in Italia " laè stata identificata negli ultimi 14 giorni in soggetti non". Mentre nelle persone completamente vaccinate "si stima un forte ...

Variante Delta, due dosi vaccino Pfizer e Astrazeneca efficaci: i dati dell'ISS A conferma di ciò intervengono anche i dati diffusi dall'di Sanità per il periodo che va dal 21 ...Questi i dati contenuti nel documento esteso del monitoraggio settimanale dell'... l'efficacia complessiva della vaccinazione, aggiustata per età - si legge nel rapporto - èal ...Dei casi Covid-19 segnalati in Italia "la maggior parte è stata identificata negli ultimi 14 giorni in soggetti non vaccinati». Mentre nelle persone completamente vaccinate «si stima un forte effetto ..."La maggior parte" dei casi Covid riscontrati in Italia "è stata identificata negli ultimi 14 giorni in soggetti non vaccinati". Mentre nelle persone ...