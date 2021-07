Lazio, pressing su Brandt ma c'è un problema con il Dortmund (Di domenica 25 luglio 2021) Non sarà semplice, per la dirigenza biancoceleste c'è ancora parecchio da lavorare. La strada per Julian Brandt non può certo essere definita in discesa, l'obiettivo numero uno per il ruolo di ala ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 luglio 2021) Non sarà semplice, per la dirigenza biancoceleste c'è ancora parecchio da lavorare. La strada per Juliannon può certo essere definita in discesa, l'obiettivo numero uno per il ruolo di ala ...

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, pressing su Brandt ma c'è un problema con il Dortmund - sportli26181512 : #Lazio, pressing su #Brandt ma c'è un problema con il #Dortmund: I tedeschi per ora non recedono dai 25 milioni ric… - Solo_La_Lazio : ? Tre amichevoli, tre vittorie convincenti per la #Lazio ? Pressing, fraseggio veloce, verticalizzazioni... ?? Il… - giuliocardone69 : @maxscat67 @laziopress no no massimo sono della roma! curiosità: hai letto il pezzo di ieri su vaccinazioni lazio?… - infoitsport : Il Messaggero: 'Rischio no vax, Lotito in pressing per vaccinare tutta la Lazio' -