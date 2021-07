Advertising

nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - insopportabile : Un caldo irreale in una Sardegna ferita dagli incendi. Stanotte sarà una lunga notte per tanti miei conterranei. :( - nicola_pinna : Il disastro del fuoco oggi nel cuore della #Sardegna. La distesa delle fiamme vista dall’elicottero della Forestale… - Agenzia_Italia : Incendi: notte di fuoco nell'Orisanese - BalloneElisa : RT @nicola_pinna: La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evacuate d… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi notte

Quasi 400 persone evacuate per tutta la, abitazioni danneggiate, un centinaio di ettari di territorio divorati dal fuoco. Non sono ancora stati domati gliche hanno messo in ginocchio l'area del Montiferru, nell'Oristanese. Il ...'Ci sono roghi ancora attivi, abbiamo lavorato tutta la, adesso arrivano i canadair e gli elicotteri'. Così a LaPresse la Sala operativa della ...nelle comunità colpite da questi gravinon ...Quasi 400 persone evacuate per tutta la notte, abitazioni danneggiate, un centinaio di ettari di territorio divorati dal fuoco. Non sono ancora stati domati gli incendi che hanno messo in ginocchio ...epicentro degli incendi che sono divampati e andati avanti tutta la notte tra i comuni di Santu Lussurgiu, Cuglieri, Sennariolo, Tresnuraghes, Magomadas, Flussio e Tinnura. Ma è caro il prezzo che si ...