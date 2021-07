Improta: "Folorunsho è la brutta copia di Diawara" (Di domenica 25 luglio 2021) Gianni Improta, ex calciatore del Napoli e opinionista Tv, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Tutti in Ritiro". Ecco quanto evidenziato: "Il giovane Folorunsho può sostituire l’infortunato Demme? Io lo conoscevo e poi l’ho rivisto ieri, sono sincero mi sembra un po’ la brutta copia di Diawara. Il Napoli non può presentare questi ragazzi. Per l'amor del cielo non ce l’ho col giocatore, ma se prendiamo Spalletti che arriva ponendo delle condizioni perché vuole arrivare minimo al quarto posto allora servono altri calciatori. La situazione venuta a verificarsi con ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 luglio 2021) Gianni, ex calciatore del Napoli e opinionista Tv, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Tutti in Ritiro". Ecco quanto evidenziato: "Il giovanepuò sostituire l’infortunato Demme? Io lo conoscevo e poi l’ho rivisto ieri, sono sincero mi sembra un po’ ladi. Il Napoli non può presentare questi ragazzi. Per l'amor del cielo non ce l’ho col giocatore, ma se prendiamo Spalletti che arriva ponendo delle condizioni perché vuole arrivare minimo al quarto posto allora servono altri calciatori. La situazione venuta a verificarsi con ...

