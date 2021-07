Il Comunicato finale delle donne al G20 - L'intervento di GiULiA (Di domenica 25 luglio 2021) I 'Grandi' della terra (ovvero i Paesi aderenti al G20) hanno sul tavolo i risultati del Women20, il gruppo di lavoro guidato da Linda Laura Sabbadini, sherpa dell'engagement group ufficiale del G20 ... Leggi su globalist (Di domenica 25 luglio 2021) I 'Grandi' della terra (ovvero i Paesi aderenti al G20) hanno sul tavolo i risultati del Women20, il gruppo di lavoro guidato da Linda Laura Sabbadini, sherpa dell'engagement group ufficiale del G20 ...

Advertising

MiTE_IT : Giornata complessa che ha portato a un accordo storico: approvato il comunicato finale del #G20 #clima ed #energia.… - globalistIT : - suxsonica : #paritàdigenere: 5 punti da cui (ri)partire - katyoun_hana : RT @Gianludale27: Intanto ecco il comunicato sulla bandiera nera per Di Grassi per non aver rispettato il Drive through (che, come dicevo,… - tematsuSK : RT @Gianludale27: Intanto ecco il comunicato sulla bandiera nera per Di Grassi per non aver rispettato il Drive through (che, come dicevo,… -