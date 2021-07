Giffoni 2021 | tutti i look degli ospiti sul red carpet

Leggi su vanityfair

(Di domenica 25 luglio 2021) Il Giffoni Film Festival spegne quest’anno per la seconda volta 50 candeline con l’edizione #Giffoni50plus. Un traguardo davvero importante, celebrato con grandi ospiti e anteprime. Archiviato il fascicolo Cannes e in attesa che si riapra il file Venezia, fino al 31 luglio sulla cittadina di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, si accendono i riflettori con eventi dedicati al cinema e alla cultura e, soprattutto, alle nuove generazioni. Per i ragazzi (che giudicano i film in concorso) questa è, infatti, la kermesse di riferimento, un meeting point di dialogo e confronto su ogni tipo di tema, non solo a sfondo cinematografico.