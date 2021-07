Foggia | pigotte Unicef realizzate da migranti Progetto di integrazione

(Di lunedì 26 luglio 2021) Di seguito il comunicato: La prima Pigotta è stata realizzata da Jo Garceau, una volontaria del Comitato Provincialedi Milano nel 1988. Adottare una Pigotta vuole dire aiutare i più piccoli che si trovano in difficoltà, vuol dire sostenere l’ed i progetti con cui prova a raggiungere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, somministrando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza. Perché la Pigotta è una bambola di pezza speciale, unica, diversa da tutte le altre. E la cosa più importante è che dietro ad ogni bambola ci sono i volti e i nomi delle persone che l’hanno voluta, che l’hanno data in adozione ...

Grazie ad un'intesa con il Comitato Provinciale per l'UNICEF di Foggia, Medtraining ha aderito al progetto entrando così a far parte della rete di enti coinvolti nella realizzazione di laboratori dove le migranti accolte seguono tutte le istruzioni per dare vita alle loro Pigotte la cui adozione sostiene i progetti dell'UNICEF.